Nigel Gould-Davies: “Uma invasão russa da Bielorrússia é apenas uma possibilidade extrema”

Nigel Gould-Davies, 54 anos, foi embaixador do Reino Unido na Bielorrússia e professor de Relações Internacionais na Universidade de Oxford, em Londres, e na Universidade Mahidol, na Tailândia. Actualmente, é investigador especializado na Rússia e na Eurásia no Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais (IISS, na sigla em inglês), um think tank britânico.

