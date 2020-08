Levantada interdição de banhos na praia dos Pescadores na Ericeira

A interdição de banhos na praia dos Pescadores da Ericeira, no concelho de Mafra, foi levantada esta segunda-feira à tarde depois de as análises comprovarem a normalização dos parâmetros da água. “Após ter sido efectuada nova colheita de água, o resultado da análise comprovou que os valores microbiológicos estavam normalizados, tendo por isso sido levantada interdição a banhos nesta praia”, publicou a Autoridade Marítima Nacional na sua página na internet.

A praia dos Pescadores estava interditada a banhos desde sexta-feira, depois de uma análise à qualidade da água ter revelado “valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência”, tornando-a “imprópria para banhos”. De acordo com um comunicado divulgado então pela Autoridade Marítima Nacional, a bandeira vermelha foi hasteada pelas 16h10 naquela praia, onde a Agência Portuguesa do Ambiente manteve “a monitorização da qualidade da água” durante todo o fim-de-semana.

O comunicado adiantava que esta segunda seria feita “uma nova reavaliação” e que, caso as análises mostrassem que os valores estavam dentro dos parâmetros normais, a interdição seria levantada, como acabou por se verificar. A acção que culminou com a reabertura da praia a banhos foi articulada entre a Capitania do Porto de Cascais, a Autoridade de Saúde Regional, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Câmara Municipal de Mafra.