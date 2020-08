Sem medos, os netos de Trump vão regressar à escola

Jared Kushner, o marido de Ivanka Trump que ocupa o lugar de conselheiro da Casa Branca, disse ao canal norte-americano CBS, que os seus três filhos, com 9, 6 e 4 anos, vão ter aulas presenciais quando as escolas reabrirem. Os EUA contam com mais de 5,6 milhões de infectados com covid-19 e somam quase 170 mil mortes.

“As crianças têm seis vezes mais probabilidade de morrer devido à gripe do que ao coronavírus. Portanto, com base nos dados que tenho visto, não acredito que seja um risco”, declarou Kushner, no passado domingo, citado pelo The Guardian, sobre o regresso dos seus filhos à escola.

No guia disponibilizado pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC na sigla original), uma organização do departamento de saúde norte-americano, é referido que o encerramento das escolas aquando do surgimento da covid-19 no país contribuiu para que a doença não se alastrasse tanto.

Contudo, nesse mesmo guia é mencionado que o número de casos em crianças e adolescentes com menos de 17 anos tem aumentado de forma constante entre Março e Julho, mas que o número real de infectados não é conhecido devido aos poucos testes que foram realizados.

Também em Julho, Donald Trump referiu que os seus netos, assim como o seu filho mais novo de 14 anos, teriam aulas presenciais quando as escolas reabrissem. Citado pelo The Washington Post, o presidente dos Estado Unidos disse: “Muitas pessoas dizem que elas [as crianças] não transmitem… Não o apanham facilmente [ao coronavírus]. Não o levam para casa facilmente. E se apanharem, melhoram rapidamente.”

Um estudo levado a cabo em Junho concluiu que crianças e adolescentes têm metade das probabilidades de ficarem infectados quando comparados com adultos com mais de 20 anos. Ainda assim, este estudo não comprova que não espalhem o vírus entre os familiares. Os cientistas afirmam que ainda não há provas suficientes sobre como as crianças ficam infectadas e transmitem o vírus.

No mesmo programa televisivo onde Kushner falou sobre os seus filhos, a presidente da Câmara de Chicago, Lori Lightfoot, enfatizou que a reabertura das escolas não é só um problema para as crianças, mas também para os adultos. “Não são apenas os alunos. É o ecossistema inteiro da escola. Há professores, directores e colaboradores”, disse Lightfoot, citada pelo The Guardian, acrescentando que muitos dos auxiliares escolares têm mais de 60 anos, o que os torna mais vulneráveis à doença.

As opiniões sobre a reabertura das escolas nos Estados Unidos, cujo ano lectivo já começou em alguns estados, têm-se dividido. Segundo avança o The New York Times, no condado de Cherokee, a norte de Atlanta (capital do estado da Geórgia), mais de 1200 alunos foram enviados para casa após o regresso às aulas. Também nos estados do Tennessee, Mississípi e Indiana as escolas voltaram ao activo, estando algumas a funcionar já há duas semanas, maioritariamente em zonas suburbanas e rurais.

