“É uma questão de sobrevivência”: Restaurante Pedro Limão lança campanha de crowdfunding

“Covid — demorou um tempo para perceber o que tu és! Agora, passados estes meses, és uma coisa que não faz espirrar mas acaba com a nossa vida, com os nossos projectos. Ou deverei dizer Estado?”. Assim começa a publicação de Facebook do Restaurante Pedro Limão, que lançou uma campanha de crowdfunding com o objectivo de angariar 30 mil euros.

“É uma questão de sobrevivência”, explica o cozinheiro à Fugas. Pedro Limão reforça que, apesar de “o valor da campanha ser alto”, as necessidades do restaurante são “muito grandes”. Nos últimos tempos, têm recebido alguns clientes que, pela primeira vez, são na sua maioria portugueses, mas “o problema não é o que vem aí, é o que já foi”, salienta o chef.

“Vivemos tempos de recomeço e reinvenção um pouco por todo o mundo e em todos os sectores de actividade”, especifica o texto da campanha. O mentor Pedro Limão revela que as propostas para a continuação do projecto passam por “arranjar um investidor” ou até mesmo “vender”. “No cenário de venda, garantiríamos a manutenção da marca e eu faria a consultoria gastronómica”.

O Restaurante Pedro Limão, que reabriu a 22 de Maio depois de três meses de encerramento, tem vindo a dinamizar a sua actividade através de fins de tarde com cocktails e bebidas com tapas, menus de almoço a 15€, menus de almoço e jantar “2 em 1” (dois menus de degustação pelo preço de um) e contando com uma parceria com o Coração Alecrim. O evento “Metade e Meia” decorreu no dia 8 de Agosto, das 13h às 19h, com um menu de “moelas, fígados e patas” no nº28 da Travessa de Cedofeita.

“Deixo aqui uma sugestão a quem gosta de nós e sempre nos ajudou, entre amigos, clientes e fornecedores para nos procurar nas entrelinhas e ajudar a salvar as nossas ideias e a nossa equipa”, apela o texto da campanha deste restaurante que o critico gastronómico José Augusto Moreira considerou, na Fugas, ser “mais que um restaurante": “Pedro Limão é uma espécie de laboratório de degustação e sabores, onde cada refeição é uma experiência única e estimulante.”

Restaurante Pedro Limão Rua Morgado de Mateus, 49

4000-333 Porto

Tel.: 966 454 599 Estilo contemporâneo gastronómico

Menu 37€ (sem bebidas)

Só ao jantar (20/24h)

Fecha ao domingo

Estacionamento: Parque Poveiros e ruas envolventes