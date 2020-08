Saudades e cautelas: do Cristo Redentor ao Pão de Açúcar, Rio de Janeiro reabre ícones a visitas

Foi o primeiro fim-de-semana de visitas turísticas a vários pontos do Rio de Janeiro enquanto a pandemia e as medidas de contenção da covid-19 prosseguem e após cinco meses de clausura.

No regresso aos passeios a locais iconográficos, houve longas filas logo ao amanhecer para alguns dos pontos mais concorridos, casos do Corcovado (onde se encontra a mundialmente célebre estátua do Cristo Redentor) ou dos morros do Pão de Açúcar e da Urca, um monumento natural oficial, além do aquário AquaRio e da Roda Gigante.

Além da reabertura após tanto tempo, a ajudar à grande procura estiveram os descontos (50/60%) e entradas oferecidas em vários locais.

No caso do famoso bondinho do Pão de Açúcar (que sobe e desce o morro), por exemplo, relata o Extra, do grupo Globo, assinalando por várias vezes que os visitantes assumiam ter "muita saudade" dos seus sítios, a reabertura estava marcada para as 10h no sábado, mas teve de ser antecipada para as 9h e já havia gente à espera na fila desde as 6h30.

Pelos diversos pontos, continuam medidas de contenção da covid-19 similares às usadas em Portugal: distância social, redução de capacidade dos locais e acessos, uso de máscara, álcool gel (e ainda medição de temperatura, como relata o jornal no Corcovado).

"Depois de tanto tempo em casa temos que valorizar mais do que nunca o que de melhor existe na nossa cidade", diz ao site Beatriz Damiano, uma visitante carioca que só tinha visitado o Pão de Açúcar em criança.