Julho não estanca sangria da TAP

O mês de Julho manteve a TAP na senda dos fortes resultados negativos, ao transportar apenas 182.743 passageiros, número que representa uma quebra de 89% face a idêntico período do ano passado. Nesse mês, de acordo com os dados do regulador do sector, a ANAC, a TAP foi ultrapassada pela Ryanair, com a transportadora irlandesa de baixo custo a transportar 228.513 passageiros (-78%).

Continuar a ler