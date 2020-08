Aeroportos com movimento “inexpressivo” de passageiros em Junho

Os aeroportos nacionais registaram um movimento de 318,2 mil passageiros em Junho de 2020, um decréscimo de 94,6% face ao mesmo período de 2019, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que caracteriza este número como “inexpressivo”.

No mês de Junho de 2020, aterraram nos aeroportos nacionais três mil aeronaves em voos comerciais o que representa uma variação negativa de 86% face ao período homólogo.

“Analisando o número de aeronaves aterradas e o número de passageiros desembarcados diariamente entre Janeiro e Junho de 2020, e comparando com o período homólogo, é visível o impacto da pandemia covid-19” indica o INE.

Apesar da grande quebra face ao ano anterior, Junho apresenta uma pequena recuperação face ao mês de Maio, quando o decréscimo tinha sido de 98,5%.

No total do segundo trimestre do ano, o número de passageiros movimentados diminuiu 97,4% em comparação com o segundo trimestre de 2019. De notar que, entre Abril e Junho, vários países, incluindo Portugal, tinham as suas fronteiras fechadas devido à pandemia de covid-19, fazendo apenas voos estritamente necessários.

Nos primeiros três meses do ano, o número de passageiros movimentados teve uma variação homóloga de menos 15,4%. No primeiro trimestre, foi França o principal país de origem dos passageiros e em segundo lugar encontra-se o Reino Unido que, de acordo com os dados do INE, foi o país que mais reduziu o seu número de passageiros (menos 72,2% de passageiros desembarcados e menos 69,8% de embarcados)​. Desde que as fronteiras foram reabertas no espaço europeu, o Reino Unido impôs quarentena a quem regressasse de Portugal para o país, restringindo assim o movimento turístico entre os dois países.

Na totalidade do primeiro semestre de 2020 (Janeiro a Junho), aterraram nos aeroportos nacionais 46,1 mil aeronaves em voos comerciais (menos 57,7% face ao mesmo período de 2019) e foram movimentados 9,9 milhões de passageiros (menos 64,5%).

Entre Janeiro e Junho, o aeroporto de Lisboa movimentou 57,1% do total de passageiros (5,7 milhões) e registou um decréscimo de 61,3% em comparação com o primeiro semestre de 2019. Dos aeroportos com mais tráfego, foi o aeroporto do Faro que teve a maior quebra no número de passageiros movimentados, com uma diminuição de 79,9%.