Agora é um “#WholeNewGame”: estão aí os play-off da NBA

Há que dar o devido crédito ao comissário Adam Silver e ao grupo de trabalho que coordena: há um par de meses, os fãs começavam a desistir da ideia de que a Liga Norte-americana de Basquetebol profissional (NBA) teria um campeão em 2020; esta segunda-feira, o palco está montado para o arranque dos play-off (os Denver Nuggets e os Utah Jazz abrem as hostilidades às 18h30), depois de uma retoma de duas semanas nas quais a “bolha” da Disney World, numa cidade de Orlando em que os casos de infecção pelo novo coronavírus continuam a crescer de forma alarmante, teve tempo para se afirmar como um caso de indiscutível sucesso. Com uma rigorosa política de testes diários a jogadores, técnicos e todos os restantes intervenientes no complexo desportivo de acesso limitado, este regresso à competição tem sido mais debatido pelos resultados dos jogos do que pela pandemia, que colocou o público numa bancada digital, mas não interferiu com o entusiasmo e a emoção em torno da primeira época em alguns anos sem um destacadíssimo favorito na corrida pelo título.

