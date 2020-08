Sporting conclui venda de Matheus Pereira ao West Bromwich

O brasileiro Matheus Pereira assinou um contrato válido por quatro temporadas com o West Bromwich, no qual alinhava por empréstimo do Sporting. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo clube recém-promovido à Premier League.

“O clube está entusiasmado por confirmar a contratação em definitivo de Matheus Pereira, por uma verba não revelada, ao Sporting. O jogador de 24 anos, que teve no The Hawthorns [estádio do clube] uma cintilante época de empréstimo, assinou um contrato válido por quatro anos”, lê-se no comunicado.

Matheus Pereira, de 24 anos, foi emprestado em 2019-20 ao West Bromwich, que tinha acordado uma cláusula obrigatória de compra do jogador, no valor de 9,5 milhões de euros, depois de ter suportado meio milhão de euros pelo empréstimo.

The moment you've been waiting for ALL summer.



We're delighted to announce @MatheusPereira is #OfficiallyOurs ???? pic.twitter.com/bRnoLLK1TQ — West Bromwich Albion (@WBA) August 17, 2020

O médio ofensivo cumpriu toda a sua formação no Sporting, tendo chegado a jogar na equipa principal, em 2015-16 e 2016-17, sob a orientação de Jorge Jesus, sem nunca se afirmar, acabando por ser cedido a Desportivo de Chaves, em 2017-18, e Nuremberga, na época seguinte, antes de rumar a Inglaterra.

“O Matheus marcou oito golos e fez 16 assistências nos 42 jogos do Championship, em que os “baggies” asseguraram a subida directa à Premier League [foi segundo, atrás do também promovido Leeds]”, destacou o clube inglês, dois dias depois de o jogador ter sido eleito o preferido dos adeptos.

Igualmente citado pelo clube, o director desportivo do West Bromwich, Luke Dowling, admitiu que a permanência de Matheus Pereira nunca esteve em dúvida.

“Decidimos deixar os detalhes para o fim da época. Queríamos o Matheus focado no futebol e nos últimos nove jogos da temporada. Concordaram, ambas as partes, clube e jogador, em finalizar o contrato no fim da época”, frisou Luke Dowling.