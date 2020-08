Sporting ataca por fora na preparação para a nova época

Chegou o dia zero da época 2020-21 para o Sporting. O dia em que são levados a cabo os exames médicos, a antecâmara do trabalho no relvado, já com alguns dos reforços para a nova época e ainda muita indefinição em relação ao plantel. Confirmadas estão, para já, duas contratações, havendo mais um par na calha para relançar uma equipa que deverá continuar a dar espaço a alguns dos jovens da academia de Alcochete.

A segunda metade da temporada passada, e em particular a fase que sucedeu ao confinamento provocado pela pandemia de covid-19, revelou um Sporting rejuvenescido, com a aposta de um também jovem treinador em muitos dos promissores talentos formados no clube. De Matheus Nunes a Nuno Mendes, passando por Eduardo Quaresma ou Tiago Tomás, e incluindo o desequilibrador Joelson Fernandes, foram vários os nomes lançados para a ribalta, com indicadores, genericamente, muito positivos.

Rúben Amorim, que tomou conta da equipa a meio do percurso, alcançou oito triunfos, três empates e duas derrotas (FC Porto e Benfica), deixando uma ideia de jogo, um sistema (o 3x4x3 ou 3x4x2x1) e uma matriz de renovação a que pretenderá dar continuidade, tendo agora a possibilidade de planear uma temporada de raiz.

Independentemente da projecção do talento, o Sporting está atento à necessidade de garantir equilíbrios no plantel e a recente contratação de Antunes aponta no sentido de cruzar experiência e irreverência. O lateral esquerdo que representou o Getafe nas três últimas temporadas foi a primeira contratação oficializada pela direcção do clube. Aos 33 anos, regressa a Portugal para a estreia num “grande” e para encaixar no ideário do lateral/ala que Rúben Amorim tem preconizado.

“Tenho a certeza absoluta que vou corresponder”, afirmou, aos órgãos do clube, o internacional português, prometendo acrescentar “garra, dedicação e vontade vencer”. Atributos que também podem ser atribuídos a Pedro Porro, que aos 20 anos também chega a Alvalade para uma das laterais (no caso, a direita), com o estatuto de internacional sub-21 por Espanha e o selo da prospecção do Manchester City. “Espero dar muitas alegrias. Sei que os nossos adeptos vibram muito, por isso digo-lhes que estejam tranquilos: vou dar tudo por esta camisola”.

Em comum, para além de actuarem no sector defensivo, os dois jogadores têm contratos até 2022 e o facto de chegarem a Lisboa livres de encargos. Antunes estava livre no mercado, Pedro Porro chega por empréstimo do gigante inglês.

Mas a reformulação do trio/quinteto defensivo dos “leões” (em função do momento do jogo) não se ficará por aqui. Zou Feddal ultimava ontem os pormenores contratuais para reforçar o eixo: o central internacional marroquino, de 30 anos, poderá até juntar-se já hoje aos novos companheiros, devendo assinar um vínculo válido até 2023 ou 2024. Para fechar o negócio, o Sporting deverá pagar cerca de três milhões de euros ao Betis, sendo que Feddal poderá até vir a ter mais concorrência.

Pedro Gonçalves muito próximo Sensivelmente um mês é o tempo que o Sporting terá para preparar a temporada 2020-21, que arrancará internamente, para os clubes da I Liga, a 20 de Setembro. Num período relativamente curto, os “leões” terão de lidar, porém, com a 1.ª jornada do campeonato e com a 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. Por isso, quanto mais cedo se completar a mudança de pele do plantel, mais depressa Rúben Amorim trabalhará com o núcleo duro da nova época. Uma das prioridades para o Sporting versão 2020-21 é Pedro Gonçalves, jovem de 22 anos que foi uma das revelações da Liga passada. O jogador está avaliado em 13 milhões de euros e os “leões” estão dispostos a chegar aos 6,5 milhões por 50% do passe do todo-o-terreno do Famalicão, oferecendo-lhe um contrato válido até 2025. A transferência estará por horas. Pedro Gonçalves encaixa no perfil de médio pretendido por Rúben Amorim, depois de o Sporting ter rejeitado a hipótese do regresso de Adrien Silva. “Falou uma pessoa a meu pedido com o treinador e com Frederico Varandas e disseram-lhe que o meu nome não estava em cima da mesa. Encaro isso com naturalidade”, disse o jogador ao jornal A Bola.

O abandono de Mathieu também deixou uma vaga em aberto e Lyanco, central do Torino, é um dos alvos. De resto, o director desportivo do clube italiano já confirmou ter sido rejeitada uma primeira proposta do Sporting, depois de a fasquia para a negociação do brasileiro ter sido inicialmente fixada nos 12 milhões de euros. Uma verba avultada para o actual quadro financeiro dos “leões”, que deverão subir um pouco a primeira oferta de seis milhões para assegurarem o central de 23 anos.

Extremos na calha

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Bem encaminhadas estão as conversações por Antonio Adán, guarda-redes espanhol que fez apenas dois jogos pelo Atlético Madrid na última época e que deverá chegar a Lisboa nos próximos dias. Aos 33 anos, o guardião formado no Real Madrid, e que mais tarde se mudou para o Betis, deverá assinar até 2023, preparando-se para discutir a baliza verde e branca com Maximiano.

O Sporting continua, de resto, também a tentar reforçar-se no ataque. Nuno Santos, extremo do Rio Ave, é um dos alvos preferenciais, tendo os “leões” já apresentado uma proposta ao Rio Ave a rondar os quatro milhões de euros e a cedência do angolano Gelson Dala, segundo a imprensa desportiva. A excelente temporada realizada por Nuno Santos despertou o interesse de vários clubes e os “leões” estarão dispostos a oferecer-lhe contrato até 2025.

Os esforços para garantir Wanderson, outro extremo que encaixará no modelo de Rúben Amorim, também prosseguem, sendo que a vontade do brasileiro do Krasnodar se mudar para Portugal poderá pesar no desfecho do processo. Aos 25 anos, o atacante poderá obrigar os “leões” a um investimento acima dos sete milhões de euros.