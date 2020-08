Jogadores do Sporting Vietto e Battaglia infectados com covid-19

Os jogadores do Sporting Luciano Vietto e Rodrigo Battaglia estão infectados com o novo coronavírus, avançou o Record e confirmou ao PÚBLICO fonte oficial do clube leonino. Os jogadores argentinos terão contraído o vírus quando estiveram de férias em Espanha e estão há cerca de uma semana em isolamento nas suas habitações.

A mesma fonte adiantou que os jogadores são assintomáticos e que não estiveram em contacto com outros jogadores do plantel. O clube acrescenta ainda que está a dar todo o apoio necessário aos jogadores e que estão a ser seguidas as directrizes da Direcção-Geral da Saúde, pelo que será uma “questão de tempo até regressarem” ao relvado.

A preparação da próxima época dos leões, que começa esta segunda-feira, fica assim adiada para Vietto e Battaglia, até que ambos testem negativo ao novo coronavírus.