Inter destrói sonho de Luís Castro com goleada

Chegou ao fim o sonho do Shakhtar Donetsk de chegar à final da Liga Europa. Nesta segunda-feira, na segunda meia-final da prova, a única equipa ainda em acção com um treinador português aos comandos foi goleada pelo Inter Milão (5-0) e ficou pelo caminho.

Foi uma derrota pesada e que colocou um travão brusco na caminhada meritória do tetracampeão ucraniano na Europa. O Shakhtar até teve mais posse de bola, mas o Inter foi bem mais incisivo sempre que se acercou da área adversária.

Aos 19’, Lautaro Martínez inaugurou o marcador e foi com 1-0 que se chegou ao intervalo em Dusseldorf, na Alemanha. O avançado argentino haveria de bisar na partida, aos 74’, 10 minutos depois de D'Ambrosio ter ampliado a vantagem italiana.

E a noite ainda ficaria mais pesado para os ucranianos, quando Romelu Lukaku decidiu deixar a marca na partida. O avançado belga não quis ficar atrás do companheiro de sector e facturou também por duas vezes (78’ e 84'), confirmando a noite de desacerto do Shakhtar e a afirmação de forma do Inter Milão.

Na final da Liga Europa, na sexta-feira à noite (20h), os “nerazzurri” vão medir forças com o Sevilha, uma absoluto especialista na competição, que afastou o Manchester United na outra meia-final.