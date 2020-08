David Silva, a “lenda” do City está de regresso a Espanha

Uma década, uma década de futebol de alto nível num Manchester City que aos poucos se foi agigantando em Inglaterra e na Europa. É isto que David Silva deixa para trás, para se transferir para a Real Sociedad, depois de o contrato ter terminado. O médio espanhol, uma “lenda” no Etihad Stadium, despediu-se de um clube que não o esquecerá e que fez questão de lhe prestar homenagem no momento da separação.

Um talento como o de David Silva dificilmente se traduz em números. Sim, foram 436 jogos com a camisola do City, com 77 golos marcados pelo meio e incontáveis assistências à mistura. Foram quatro títulos na Premier League, duas Taças de Ingaterra, cinco taças da Liga e duas Supertaças. Mas as memórias que deixa em Manchester vão muito para lá das estatísticas.

David Silva, um médio pleno de arte, um pensador do jogo, um facilitador, contribuiu para a ascensão do Manchester City com os seus passes açucarados, as jogadas a réguas e esquadro, a forma elegante como colava a bola no pé e decidia o caminho que a equipa deveria percorrer.

Aos 34 anos, o internacional espanhol fechou um capítulo de grande sucesso na carreira e decidiu voltar a casa. No momento do adeus, foram vários os ex-companheiros (como John Stones) que não se coibiram de o considerar como o melhor jogador com o qual partilharam o campo e muitos outros os que lhe elogiaram a visão de jogo, a lucidez e a capacidade de decisão.

“Quando eu cheguei, a primeira coisa que ele me disse foi: ‘Kun, só precisas de correr para a frente que eu coloco-te lá a bola’. Eu estranhei, porque estava habituado a batalhar para ter a bola, mas a verdade é que resultou”, revelou Sergio Aguero num vídeo de homenagem a David Silva. O argentino, de resto, foi um dos goleadores que mais beneficiaram da arte do espanhol no último passe.

“Sinto-me grato por tudo. Desde o primeiro momento que me trataram de forma fenomenal, eu e a minha família sentimo-nos sempre em casa e vou ser adepto do City até morrer”. Foi esta a mensagem que David Silva deixou aos adeptos, explicando que uma das grandes dificuldades numa carreira desta grandeza é o amontoar dos anos a passar muito tempo afastado da família.

Agora, terá uma outra família desportiva, em Espanha, depois de ter assinado pela Real Sociedad até 2022. Mas em Manchester prometem recordá-lo, depois de o presidente do clube ter revelado planos para erguer uma estátua ao criativo espanhol nas imediações do estádio. Enquanto isso não acontece, o clube presenteou-o com um vídeo de despedida à altura do futebol que espalhou pelos relvados ingleses.