Começou a revolução no Barcelona: Quique Setién despedido

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira o despedimento de Quique Setién do comando técnico da equipa. Esta é a primeira consequência visível da recente derrocada dos catalães diante do Bayern Munique, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Setién, de 61 anos, assumiu a equipa “blaugrana” a 13 de Janeiro depois da saída de Ernesto Valverde do comando. No campeonato, acabou por ser ultrapassado, pelo Real Madrid, que se sagrou campeão nacional, e na Champions viveu uma noite de pesadelo (2-8), uma das piores da história do clube.

? Quique Setién deja de ser el entrenador del primer equipo

? El nuevo entrenador será anunciado en los próximos días, en el marco de una amplia reestructuración del primer equipo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 17, 2020

Com 16 vitórias, quatro empates e cinco derrotas despede-se do Barcelona, abrindo caminha à revolução que o presidente do clube, Josep Bartomeu, insinuou que estará em marcha. Palavras proferidas na ressaca da goleada ante o Bayern e que deram sustentação ao desalento expresso por Gerard Piqué.

De acordo com a imprensa espanhola, Ronald Koeman, 57 anos, é o treinador mais bem colocado para o ocupar o cargo que fica agora vago. O antigo lateral do Barcelona e antigo treinador do Benfica orienta, desde 2018, a selecção da Holanda e está disponível para começar a trabalhar de imediato em Camp Nou.