Coates destaca qualidade do plantel do Sporting e aponta à Liga Europa

O capitão do Sporting, o uruguaio Sebastián Coates, destacou nesta segunda-feira a “qualidade” do actual plantel e considerou que o primeiro objectivo da nova temporada passa por garantir um lugar na fase de grupos da Liga Europa.

“Sabemos que vamos começar a época logo com a Liga Europa e é muito importante conseguirmos estar na fase de grupos e fazer uma boa campanha. Mas um clube como o Sporting merece estar noutro patamar e temos também o objectivo de alcançar a Liga dos Campeões”, afirmou Sebastián Coates, em declarações à Sporting TV.

O central uruguaio, que se prepara para iniciar a sexta temporada no clube, afirmou que o Sporting tem um “bom grupo de jogadores e com qualidade”, mas está obrigado a demonstrá-lo nos jogos.

“Desde que cheguei ao Sporting, pediram-me para ganhar, para ganhar todos os jogos e estamos a trabalhar para que isso aconteça. Este ano temos muito objectivos. Sabemos que o campeonato é competitivo, mas vamos dar o nosso melhor”, frisou o jogador de 29 anos.

O Sporting arrancou nesta sexta-feira com os trabalhos da pré-temporada, num dia em que os argentinos Luciano Vietto e Rodrigo Battaglia foram as grandes ausências, já que estão a cumprir isolamento domiciliário, devido a infecção com covid-19.

Na terça-feira, o Sporting, liderado pelo técnico Rúben Amorim, volta a treinar-se na Academia de Alcochete, às 10h, à porta fechada.