Cavani confirma negociações. “O Benfica é uma grande equipa”

O atacante uruguaio Edinson Cavani confirmou a existência de negociações com o Benfica e elogiou o clube, mas sublinhou, contudo, que nada está ainda decidido. “Até agora não há nada definido. (...) Falou-se, sim, houve reuniões, como houve com outras equipas também, mas definido não há nada”, afirmou o futebolista aos jornalistas, antes de partir do Uruguai para a Europa.

“O Benfica é uma grande equipa, que está sempre na Champions, que está sempre a competir [na Europa], que teve sempre jogadores importantes, por onde passaram muitos uruguaios”, elogiou o ex-jogador do PSG, para concluir: “Se houver a possibilidade de ir, encantado da vida”.

Cavani, de 33 anos, é um jogador “livre”, porque não quis renovar com o Paris Saint Germain, pelo qual jogou sete temporadas e se tornou no melhor marcador da história do clube da capital francesa.

O treinador Jorge Jesus assumiu há pouco mais de uma semana a forte vontade em poder contar com o futebolista no Benfica.

“Todos sabemos que financeiramente não é fácil. Tem de haver uma engenharia financeira, na qual o presidente é muito forte. O Cavani já estava a ser falado e conversado antes de eu chegar ao Benfica. O presidente está a fazer tudo para que isso aconteça”, garantiu Jorge Jesus, em entrevista ao canal televisivo do clube.