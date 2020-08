Um poema premonitório do 24 de Agosto de 1820

No dia 15 de Junho de 1819, um jovem estudante de Leis, que pouco antes começara a usar os apelidos Almeida Garrett, escreveu no Porto, sua cidade natal, um poema que resumia com veemência quase pitoresca a indignação e rancor que a presença e o ascendente dos militares ingleses vinha alimentando na sociedade portuguesa. “Opressora da Lusa liberdade/Esta canalha d’Al-b-on soberbo/ aqui fixou seu trono./ De botelhas coroado, e d’olhos, boca,/ Das orelhas, nariz e doutras partes/ Esguichando cerveja, numa glória/ De espesso nevoeiro,/ Pousou seu génio bruto em nossos muros;/ Co nacional God-damn, e o frasco a pino,/ Nos bebe o vinho, nos esbulha as bolsas”.

Continuar a ler