Lovecraft Country, uma viagem pelo racismo dos anos 1950 e de agora

H.P. Lovecraft, o mestre do terror cósmico, era um supremacista branco. Mesmo olhando para ele à luz do início do século XX, o influente autor nascido em 1890 era extremamente racista. É algo presente em algumas das suas histórias, e é ainda mais explícito nos poemas e nas cartas que escreveu. Lovecraft vociferava contra imigrantes, negros ou irlandeses, insurgindo-se contra a miscigenação e a favor de linchamentos. Lovecraft Country, o livro de 2016 de Matt Ruff, quis pegar no legado de Lovecraft e nos tipos de histórias que inspirou, e pensar no lugar que as pessoas negras costumam ter nelas.

Continuar a ler