Um livro com 15 contos inéditos de Agustina Bessa-Luís vai ser publicado pela Relógio D’Água nesta semana em que a editora lança também Mulheres Invisíveis, Caroline Criado Perez, e mais um livro de Byung-Chul Han. Na Porto Editora sairá Os Doentes do Doutor García, de Almudena Grandes, e na Editorial Presença Filipe Faria regressa com mais um volume da saga Crónicas de Allaryia.