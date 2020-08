José da Silva Carvalho: um revolucionário com peso e medida

Se pelo final de 1817, este estimado juiz dos Órfãos do Porto, com trinta e cinco anos, casado e já pai de duas filhas, decidiu comprometer-se com um projecto francamente revolucionário, dispondo-se a correr riscos consideráveis – o enforcamento de Gomes Freire de Andrade e dos seus cúmplices, uns meses antes, mostrara bem o que podiam esperar os que conspiravam contra Beresford e o governo de regência –, fê-lo decerto mais por patriótico imperativo de consciência do que por qualquer ânimo aventureiro. Abominava o absolutismo e os que mantinham o país subjugado e às ordens de um general estrangeiro, mas talvez não receasse menos a fúria do povo, se este viesse a tomar em mãos a revolta sem dispor de espíritos esclarecidos, como o seu, para o orientar devidamente.

