Covid-19: Sobe para 39 número de casos positivos na vila alentejana de Mora

O número de pessoas infectadas com covid-19 na vila de Mora, no distrito de Évora, subiu, este domingo, para 39, depois de o surto ter sido detectado há uma semana com três casos, indicou o presidente do município.

Citando dados das autoridades de saúde pública regionais, Luís Simão adiantou à agência Lusa que três das pessoas infectadas continuam internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), uma delas na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

Até à meia-noite de sábado, tinham sido confirmados 36 casos positivos na vila de Mora, onde o surto de covid-19 surgiu há uma semana, com as três primeiras pessoas da comunidade infectadas.

Luís Simão adiantou à Lusa que, na próxima semana, vão ser testados todos os funcionários do município e que vai solicitar também a realização de testes por partes dos efectivos do posto da GNR e dos bombeiros voluntários.

Entre a população, os testes, segundo o autarca, também vão continuar a ser feitos nos próximos dias, estando previstos para hoje cerca de 30, depois de 46 realizados no sábado.

O presidente da câmara municipal assegurou ainda à Lusa que todos os testes a habitantes de Mora foram e estão a ser feitos nas instalações da Casa do Povo da vila.

No sábado, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) indicara, em comunicado, ter tido conhecimento que “as autoridades de saúde pública estavam a obrigar a população de Mora a recorrer ao covidário de Évora onde se referenciam os doentes suspeitos de covid-19”.

Contudo, hoje de manhã, o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha, informou a Lusa que os testes estão a ser feitos em Mora “desde sábado”.

Este surto surgiu há precisamente uma semana, no dia 09 deste mês, quando foram confirmados os primeiros três casos positivos na comunidade, número que foi subindo, todos os dias, à medida que foram sendo testados os contactos de pessoas infectadas.

A câmara ativou o Plano Municipal de Emergência para lidar com este surto e fechou, no início da semana passada, os serviços de atendimento ao público e outros equipamentos, como a Oficina da Criança, a Casa da Cultura, o Centro de Actividades de Tempos Livres e instalações desportivas.

Ao longo da última semana, segundo o relato do autarca local, foram fechando cafés, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais, com a população confinada em casa, por precaução.

Portugal contabiliza pelo menos 1.778 mortos associados à covid-19 em 54.102 casos confirmados de infecção, segundo o último boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS).