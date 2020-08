Acidente entre quatro veículos corta trânsito na Via Norte

Quatro veículos envolveram-se num acidente, na noite deste domingo, na Via Norte, zona da Maia, confirmou o PÚBLICO junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Ao que foi possível apurar estiveram envolvidos três camiões e um veículo ligeiro que, de acordo com o CDOS, se incendiaram após o despiste.

O alerta foi dado por volta das 22h25. Estão no local 12 veículos e 32 operacionais.

Ainda não foi possível apurar as causas do acidente bem como a existência de vítimas.