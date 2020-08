“Algumas grávidas fugiram para instituições privadas para tentarem ter um parto mais calmo”

Dado que no início da pandemia se chegou a temer um aumento dos partos prematuros, como interpreta esta aparente estagnação ou queda alargada dos partos pré-termo?

Falta fazer uma análise profunda, adequada e abrangente de todos os números. Cada instituição teve uma actuação diferente da outra, em função de receber ou não grávidas com covid, e isso pode criar uma sensação de que houve mais ou menos partos pré-termo, mas essa poderá ser uma falsa sensação, porque as grávidas acorreram mais a umas instituições do que a outras, divergindo que do que era habitual e optando por instituições que, não sendo centros de referência para covid, estavam menos confusas naquela fase.

