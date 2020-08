Quase duas dezenas de organizações anti-racistas demarcam-se da Frente Unitária Antifascista

As 19 organizações acusam a Frente Unitária Antifascista de ter agido de “forma desleal, oportunista e sectária” ao não as ter envolvido na organização das duas concentrações deste domingo em Lisboa e Porto num momento em que as “ameaças da extrema-direita são reais”. Também acusam dirigentes da organização de terem proferido insultos e “comentários racistas e machistas”