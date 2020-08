“Tenho medo é do silêncio dos bons”: manifestação antifascista encheu Largo do Camões

“Nós somos muitos mais dos que aqueles que se manifestaram em frente ao SOS Racismo na semana passada”. Sozinha no meio da multidão que chegou a encher, este domingo, a Praça Luís de Camões, em Lisboa, a deputada Joacine Katar Moreira verbaliza a evidência. A manifestação promovida pela Plataforma Antifascista de Lisboa e Vale do Tejo (PALVT) começou tímida, com cerca de uma dúzia de pessoas e cartazes caseiros, mas ao longo de duas horas largas dezenas de pessoas, senão centenas, juntaram-se e ergueram a sua voz no coro que, a cada discurso, gritava: “Não passarão”.

