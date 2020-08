Quem Pode, Pod: Philosophize This!

Philosophize This! é um podcast dedicado às grandes ideias que moldaram o mundo como o conhecemos hoje. Desde 2013, Stephen West, natural de Seattle, nos EUA, tem vindo a contar a história da filosofia mundial aos poucos. Começou nos filósofos pré-socráticos e, no seu 143.º episódio, já conseguiu cobrir o essencial da filosofia ao longo dos séculos, sendo os últimos episódios sobre teóricos que caminham pela Terra neste momento — ainda que em tempos de pandemia ninguém caminhe muito para lado nenhum.

Mais populares A carregar...

Qualquer pessoa pode ouvir e compreender sem ter qualquer conhecimento em filosofia; o anfitrião explica as teorias e a história de cada um dos seus pensadores de forma simples – e com um belíssimo sotaque – e faz dos ouvintes peritos em filosofia. Se te arrependes de adormecer nas aulas do secundário e agora não perceberes o que os teus amigos académicos debatem tão animadamente, esta é a tua oportunidade de acompanhares o ritmo.