Um momento de publicação independente: Nubes

Apresenta-nos a tua publicação.

Nubes é uma edição de autor. Foi lançado pela Flankus Books, editora criada para editar os meus livros de autor.

Quem são os autores?

Flávio Andrade, na fotografia, e Helder Moura Pereira, na poesia.

Do que quiseram falar?

A criação deste livro nasceu da leitura do Movimento Total - O Corpo e a Dança de José Gil. A observação do movimento, do sentido e da direcção da nuvem e o seu processo de transformação levaram-me a este estudo fotográfico. As nuvens, ao movimentarem-se, criam dentro delas alterações que se assemelham a figuras que dançam, nas qual observo, vejo e imagino, remetendo-as para um palco imaginado e virtual, semelhante ao que os bailarinos numa metamorfose gestual articulam. Procurei também estabelecer uma proximidade com a plasticidade do desenho e fugir a uma analogia mais documental da nuvem como fenómeno atmosférico e movimento meteorológico. Com os poemas do Helder Moura Pereira, pretendi estabelecer um diálogo entre a fotografia e a poesia.

Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

A impressão é 1/1 cor em papel couché silk de 170 gramas. Tem capa dura com sobrecapa 210 milímetros por 230 milímetros. E tem 84 páginas, com 42 fotografias a preto e branco. É uma edição limitada a 200 exemplares, numerada e assinada pelos autores.

Foto Flávio Andrade

Onde está à venda e qual o preço?

Custa 25 euros e está à venda na STET, Galeria Lapso e Livraria Arquivo.

Porquê fazer e lançar edições hoje em dia?

Vender edições de autor é uma boa forma de os autores verem os seus trabalhos materializados, já que esse é o principal objectivo da fotografia: a materialização.

Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portugal.

Recomendo a revista Preto de Fábio Miguel Roque.