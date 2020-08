SOTEU, tão seu: não um, mas vários discursos sobre o Estado da União Europeia

Setembro será este ano diferente em muitos aspetos: a pandemia mantém-nos expectantes quanto a um regresso ao trabalho ou às aulas. Mas uma coisa é certa: setembro será o mês do próximo SOTEU, o discurso sobre o Estado da União Europeia. O SOTEU – a sigla para, em inglês, “State of the European Union” – foi estreado por um português, José Manuel Durão Barroso, em 2010. Todos os anos é proferido, exceto quando há eleições e se renova a Comissão Europeia, e 2020 marca a estreia da atual presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Estreia ainda uma iniciativa da Representação da Comissão Europeia em Portugal: o Hackathon #SOTEU de 19 a 21 de agosto, no qual convido todos a participar.

Diariamente ouvimos críticas sobre certos aspetos da União Europeia (e da política, em geral). É natural e positivo. Mas mais positivo é quando essas críticas podem tomar forma e ímpeto de partilha, de mudança e de ação. Achamos que podemos ajudar criando alguns formatos diferentes e, nesse caminho, a Comissão Europeia em Portugal lança este verão o Hackathon #SOTEU, uma maratona de construção de discursos alternativos sobre o Estado da União Europeia. De forma intensa, em 48 horas e em contrarrelógio, os participantes respondem a desafios e conversam diretamente com pessoas de diversos perfis que acompanham temas relevantes. Podem participar de qualquer canto do mundo porque ocorre totalmente online em https://Hackathon-SOTEU.eu entre os dias 19 e 21 de agosto (cerca de um mês antes do SOTEU para que as ideias recolhidas possam ser realmente usadas na sua preparação).

Assim, teremos, não apenas um SOTEU, mas muitos discursos alternativos que recolhem e incentivam mais debate e mais ação conjunta. A política é uma construção de todos nós, uma arte de nos entendermos e organizarmos para conseguir uma sociedade melhor. Assim sendo, ela depende da vontade de cada um dar o seu contributo. E a oportunidade de cada um pensar e criar o seu SOTEU pode ajudar a dar forma construtiva a críticas, preocupações e ideias. Queremos que seja também mais uma forma de edificar as tão necessárias pontes entre estas ideias e receios dos cidadãos e os decisores políticos. E, tão ou mais importante, fortalecer pontes entre as diferentes opiniões e visões em contraponto ao aumento da polarização e da aparente (e falsa!) necessidade de ser contra quando não se concorda. Queremos fortalecer o debate na diversidade, o “ouvir sem acusar”, para aprender e construir o melhor equilíbrio possível numa sociedade dinâmica e plural. Precisamos de todos.

O SOTEU ainda não é uma marca semelhante aos que se vive quando há, em Portugal, o debate sobre o Estado da Nação, ou o discurso sobre o Estado da União nos Estados Unidos da América, mas está nas nossas mãos aproveitar este momento para colmatar a enorme necessidade de refletirmos sobre o nosso futuro comum pós-pandémico. O SOTEU, este ano a 16 de setembro, é o momento em que a Comissão Europeia, através da figura da sua presidente, explica como vai dedicar os 12 meses de trabalho seguintes.

Como avaliamos a nossa União Europeia? Como respondeu ela à mais grave crise das nossas vidas, e porquê? O que deve ser celebrado? O que deve ser corrigido? Para onde queremos conduzir o nosso projeto comum? Como implementar as prioridades como são o pacto ecológico europeu, preparar a Europa para a era digital, desenvolver uma economia mais resiliente e ao serviço dos cidadãos, fortalecer a Europa na cena mundial e dar um novo impulso para a democracia europeia? Concordando e discordando — porque é no debate plural que se aprende e se (re)constrói —, os desafios que os participantes vão superando durante as 48 horas e os melhores discursos, escolhidos por um júri, serão partilhados, criando um debate ainda mais alargado. Participem e acompanhem com #soteu. Além de relevante, promete ser desafiante e animado.

Aberto a todos os portugueses adultos, procurando um grupo o mais diverso possível. As inscrições fecham já amanhã (17 de agosto). Para os que não se conseguirem inscrever, podem sempre ver em direto a sessão final de apresentação dos discursos finalistas ao júri no dia 21 de agosto às 10h00-12h30 e votar nos vossos favoritos (acompanhe com o #soteu e será transmitido no website https://Hackathon-SOTEU.eu).

O autora escreve segundo o novo acordo ortográfico