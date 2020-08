O flagelo dos incêndios

Todos os Verões, infelizmente, deflagram os maiores incêndios em diversos concelhos do nosso País. Uns provêem de causas naturais e os demais de comportamentos negligentes, desadequadas e criminosos. E, apesar dos esforços do Governo para que nada falte no palco das operações, há ainda lacunas visíveis no combate às chamas. Circunstâncias que contribuem para maiores dificuldades daqueles que se encontram na linha da frente, ao ponto de as populações terem de intervir para evitar piores consequências. Mas, neste contexto preocupante, muitos não hesitam em interrogar: será que não é possível mitigar esta realidade? Algo possível, no meu entender, bastando para tal abdicarmos de complacência com todos aqueles que se divertem, conscientemente ou não, a atear fogos. Enfim, aguardemos que a justiça contribua para esse fim.

Manuel Vargas, Aljustrel

Fátima e Festa do Avante! Dualidade de critérios por parte do Governo

Ouvi a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmar que a lotação da Festa do Avante! terá de ser inferior às 100 mil pessoas anunciadas pelo PCP. Mas, em Fátima, no 13 de Agosto, estiveram milhares e milhares de peregrinos. Se não houve limitações de afluência ao santuário, não faz sentido impô-las na festa dos comunistas, pese a especificidade dos eventos. A ministra disse não haver excepções, ao justificar a restrição na rentrée do PCP, mas parece não ser bem assim, pois Fátima teve número ilimitado de peregrinos, como não aconteceu, por exemplo, no 13 de Maio. Não está em causa quem é mais ou menos religioso ou mais ou menos ateu, quem, inclusive, representa mais ou menos portugueses, o certo é que não pode haver dois pesos, duas medidas em acontecimentos desta envergadura, projecção e tradição. Como a final eight da Champions começou já em Lisboa, a linguagem desportiva apresenta-se como a mais adequada e sugestiva para retratar esta situação, de facto, pouco equitativa - dualidade de critérios por parte do Governo. O mesmo que se diz dos árbitros, quando beneficiam ou prejudicam mais uma equipa do que a outra, em certos lances. É o que acontece agora com Fátima e a Festa do Avante!, duas equipas fortes que mereciam, sem dúvida, melhor arbitragem.

Simões Ilharco, Lisboa



O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Educação

Gostava de corroborar a(s) ideia(s) ideia(s)/palavras de António Nicolau Barbosa, meu conterrâneo do Porto, nas cartas ao director de sexta-feira, acerca da recuperação das aprendizagens dos alunos. Claro, que isto visto, como se costuma dizer, do outro lado, fica bem e até parece que resolve tudo. Mas, como professor há mais de 30 anos, vejo, tal como o leitor ANB, apenas mais do mesmo e pior; apesar das férias, bem merecidas que a maioria dos professores estão a gozar (muitos já estão a trabalhar no ano lectivo que só arranca em Setembro, nomeadamente as direcções dos agrupamentos), os emails com directrizes para a suposta recuperação já estão a “cair” a uma média de um/dois por dia. Tal como dizia o nosso famoso primeiro-ministro/presidente: “Por favor, deixei-nos trabalhar”.

Gens Ramos, Porto