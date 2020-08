Covid-19: carta da Comissão Europeia aponta “bom caminho” para manter fronteiras abertas

A Comissão Europeia está preocupada com uma eventual nova vaga de imposição de restrições nas fronteiras internas da União Europeia de forma unilateral e, por isso, enviou uma carta aos 27 Estados-membros e ao Reino Unido a apelar para uma maior coordenação entre os países e à manutenção das fronteiras abertas. Ao PÚBLICO, os eurodeputados Paulo Rangel (PSD) e João Ferreira (PCP) disseram que não se trata de uma “questão fácil, por mexer com emoções”, mas “faz sentido haver um esforço de coordenação”, para se evitar a “descoordenação” que se viu no início da pandemia de covid-19.

Continuar a ler