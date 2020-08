Protestos contra resultado eleitoral na Bielorrúsia em Minsk, Moscovo e Kiev

As ruas de Minsk, Moscovo e Kiev receberam, este domingo, milhares de manifestantes contra a eleição de Lukashenko na presidência da Bielorrúsia. Munidos de cartazes, bandeiras e cânticos, os manifestantes pediram a demissão do Presidente após um acto eleitoral fortemente contestado pela oposição.

Apesar da forte oposição nas ruas, Lukashanko prometeu permanecer com firmaza no principal cargo da nação. "Conseguimos construir um belo país, com suas dificuldades e falhas. A quem o querem entregar? Se alguém o quiser entregar eu não o permito, nem morto", afirmou, este domingo, o Presidente bielorruso, numa concentração que juntou os seus apoiantes.

Na Rússia, o protesto contra Lukashenko fez-se às portas da embaixada bielorrusa. Na Ucrânia, o centro da capital, Kiev, recebeu os manifestantes que apoiam a oposição.