Manifestação antifascista já está na rua em Lisboa e no Porto

Já tiveram início as manifestações marcadas para este domingo pela Frente Unitária Antifascista (FUA). O grupo agendou duas concentrações para as 15h, uma em Lisboa, na Praça Luís de Camões, e a segunda no Porto, na Avenida dos Aliados.

As duas manifestações foram marcadas em protesto contra a escalada de violência da extrema-direita em Portugal. Há pouco mais de uma semana, uma dezena de “nacionalistas” juntou-se em frente à sede do SOS Racismo com máscaras brancas a tapar o rosto e tochas numa iconografia com semelhanças à dos supremacistas brancos Ku Klux Klan.

Quatro dias após esta demonstração nacionalista, um grupo de dez pessoas recebeu uma ameaça por email a intimá-las a abandonar o “território nacional” em 48 horas e a rescindir “as suas funções políticas”. Entre a os visados por esta mensagem stão as deputadas Beatriz Gomes Dias, Mariana Mortágua (do Bloco de Esquerda) e Joacine Katar Moreira (deputada não inscrita), Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo, Danilo Moreira, sindicalista, Jonathan Costa e Rita Osório, da frente unitária antifascista, Vasco Santos, do Movimento Alternativa Socialista, e Melissa Rodrigues, do Núcleo Anti-racista do Porto.

A Polícia Judiciária está a investigar estes incidentes ligados à extrema-direita.