Sprint embala Rui Costa para o título nacional de fundo

Rui Costa (UAE Emirates) conquistou este domingo o título de campeão nacional de ciclismo de fundo, ao vencer o sprint final da competição que decorreu em Paredes.

Natural da Póvoa de Varzim, Rui Costa - que participará na Vuelta de 2020 - já tinha conquistado o título em 2015 e teve mais fôlego no final, superiorizando-se, por centímetros, a Daniel Mestre (W52-FC Porto).

“O Daniel deu nas vistas e percebi que estava forte. Foi sempre um adversário a ter em conta. Quando a corrida se complicou, as pernas responderam, fiz um ataque e viemos os dois até à meta. Foi um rival à altura”, descreveu Rui Costa, no final da prova.

O também ex-campeão do mundo, que compete habitualmente em provas do escalão máximo do ciclismo mundial, mostrou-se feliz por voltar a envergar no estrangeiro a camisola de campeão nacional, falando numa vitória que o deixa orgulhoso.

“Correr em Portugal nunca é fácil. Este ano tinha mais ritmo do que os adversários, por competir na Volta à Polónia. Foi uma prova bem disputada, sempre num ritmo alto”, completou.

O corredor da equipa UAE Emirates, que na sexta-feira foi segundo na prova de contra-relógio, atrás do companheiro de equipa Ivo Oliveira, teve sempre a corrida controlada, integrando as inúmeras fugas que aconteceram ao longo dos 164,8 quilómetros.

A três voltas do fim, 14 ciclistas isolaram-se, com a W52-FC Porto, com quatro homens, ao ataque para desgastar os adversários. A cinco quilómetros da meta, Rui Costa atacou, com Daniel Mestre a reagir.

“Estivemos juntos até aos últimos metros e demos o melhor no sprint. O Rui foi mais forte e está de parabéns. O segundo lugar tem um sabor agridoce, mas perante um campeão do mundo dá motivação para continuar a trabalhar”, disse Daniel Mestre.

O pódio do dia ficou completo com Francisco Campos (W52-FC Porto), que chegou a 28 segundos do vencedor.