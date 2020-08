Sevilha com favoritismo frente ao United

Depois de ter eliminado a armada portuguesa do Wolverhampton há cinco dias (1-0), o Sevilha surge com alguma dose de favoritismo para defrontar o Manchester United de Bruno Fernandes nas meias-finais da Liga Europa, este domingo (SPTV1, 20h), em Colónia, na Alemanha. As estatísticas também favorecem os espanhóis, que nunca perderam nas cinco vezes anteriores que alcançaram esta fase da prova, onde acabaram sempre por levantar o troféu.

Mas os favoritismos teóricos valem o que valem e o treinador Julen Lopetegui, apesar do optimismo, do optimismo não foge ao pragmatismo em relação ao adversário, baseando-se também em números. “O United não perde um jogo da Premier League [campeonato inglês] desde Janeiro, é obviamente uma equipa de grande qualidade”, sublinhou, garantindo que os seus jogadores estão empenhados em fazer um grande jogo que os encaminhe para a final da próxima sexta-feira, neste mesmo palco.

“Estamos satisfeitos com o trabalho, disciplina, responsabilidade e ambição da equipa ao longo do ano. É assim que queremos continuar”, garantiu o espanhol, ex-técnico do FC Porto e do Real Madrid.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais acossado a esta partida chega o United, muito criticado no seu país após a complicadíssima eliminação dos dinamarqueses do Copenhaga, na última segunda-feira. Depois de terem sido obrigada a um prolongamento, a equipa de Manchester acabou por ser salva com um golo solitário de Bruno Fernandes, na cobrança de uma grande penalidade. Agora, os ingleses não querem facilitar, na única oportunidade que lhes resta para conquistarem um título esta época.

“O mais importante é entrar bem e ser forte psicologicamente”, defendeu Bruno Fernandes na antecipação desta meia-final. “Frente ao Copenhaga começámos um pouco nervosos, porque sabíamos que era preciso entrar com tudo”, prosseguiu o ex-jogador do Sporting, alertando que o Sevilha “é uma equipa que está habituada a esta competição.”

Esta será apenas a terceira vez que as duas equipas se enfrentam em jogos europeus, depois de se terem encontrado nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, na temporada 2017-18, quando o United era orientado por José Mourinho. Após um empate a zero na primeira partida em Espanha, o Sevilha surpreendeu Manchester com um triunfo por 2-1.