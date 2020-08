Um dicionário de tosses

A tosse é o sintoma médico mais comum no mundo e a razão número “​um” que leva os pacientes ao médico. A tosse crónica é a causa mais comum para consultas de pneumologia. O que muita gente não sabe é que a tosse – presente desde as infecções respiratórias comuns, como a constipação e a gripe, até às mais sérias doenças do foro respiratório, como a asma, a doença pulmonar obstrutiva crónica e o cancro do pulmão – é abundante em informações essenciais para o diagnóstico das patologias subjacentes.

