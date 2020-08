Primeira semana de candidaturas ao superior acaba com mais 51% dos candidatos

Na primeira semana do concurso nacional de acesso ao ensino superior o número de candidatos às universidades e institutos politécnicos públicos foi muito superior ao registado na primeira semana do concurso de 2019: mais 51%. Nesta sexta-feira, oitavo dia do prazo, tinham-se já candidatado 40.983 estudantes, enquanto em 2019 o número de aspirantes ao superior na semana de arranque foi de 27.712. São mais 13.811 candidatos.

