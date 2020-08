Estado demorou 11 anos a fazer cumprir norma legal sobre amianto em aterros

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) mudou, este ano, o seu entendimento sobre a forma como devem ser tratados os resíduos de construção contendo amianto, assumindo, mas apenas tacitamente, que caucionou, desde 2009, a violação de uma norma prevista na legislação sobre aterros. Depois de uma década a permitir que estes desperdícios fossem depositados em aterros de resíduos não perigosos, partilhando o mesmo espaço onde entram, ou podem entrar, materiais biodegradáveis, a autoridade nacional de resíduos obrigou este ano os operadores a cumprir a lei, e a separar estes materiais uns dos outros. A associação ambientalista Zero, que levantou o problema já em Setembro do ano passado, pede a demissão da direcção da APA.

