“Crime por motivos raciais devia ter manual de investigação”

Entrevista

Vânia Costa Ramos, penalista, membro de vários grupos internacionais como o Comité Contra a Tortura, defende que se aposte na “investigação exaustiva e séria” dos crimes com motivação racial. Acrescenta que “a justiça reflecte a sociedade” e que “a atitude de dizer que não há discriminação impede-nos de tentar resolver o problema”. Nesta entrevista fala do julgamento dos polícias da Esquadra de Alfragide e dos assassinatos do actor Bruno Candé e do ucraniano Ihor Homenyeuk.