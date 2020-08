Festa do Avante! é uma prenda do PCP para o Chega

Há quem pense que a ascensão do Chega, por ser um partido de direita, vai sobretudo penalizar os resultados eleitorais do CDS e do PSD. Sem dúvida que algum eleitorado mais conservador do CDS poderá sentir-se atraído por Ventura. Mas quando olhamos para o mapa eleitoral do Chega nas últimas legislativas, aquilo que sobressai não é isso. O partido que parece estar a ser mais directamente ameaçado pela ascensão do Chega não é o CDS, nem o PSD – é o PCP. Basta ver que foi no Sul, e não no Norte, que o Chega obteve, de longe, a maior percentagem de votos.

