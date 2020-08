Marcelo ajuda duas jovens em dificuldades no mar do Algarve

O Presidente da República ajudou duas jovens cuja canoa se tinha virado na praia do Alvor, no Algarve, onde está a passar uns dias de férias e onde tinha falado pouco antes aos jornalistas. A SIC ainda estava no local e filmou o “salvamento”.

As imagens mostram Marcelo Rebelo de Sousa a chegar junto às duas raparigas e à canoa no momento em que outro homem já se encontrava no local a virar a embarcação e que uma mota de água do Instituto de Socorros a Náufragos se aproximava para acorrer à situação.

Na praia, Marcelo relatou a ocorrência: “Aquelas jovens vinham de outra praia e como há uma corrente muito grande de oeste, foram arrastadas para fora, viraram-se, engoliram muita água e não eram capazes nem de virar [a canoa], nem de subir para lá, nem de nadar, tal a força da corrente. Felizmente houve ali uma ajuda de outro “patriota” e os dois conseguimos ajudar as jovens”.

O chefe de Estado deixou ainda recomendações às jovens: “Para o futuro têm de ter cuidado, porque apesar de terem coletes, não sabendo nadar muito bem – e mesmo quem sabe nadar muito bem –, ir para fora e querendo ao mesmo tempo ficar com a canoa e vir para terra, na idade delas, que são muito miúdas, era difícil”.