A justiça tem “muita matéria para apreciar” sobre Reguengos, diz Marcelo

O Presidente da República já leu o inquérito da Ordem dos Médicos (OM) sobre o surto de covid-19 num lar de Reguengos de Monsaraz e também os outros três já conhecidos e considera que a justiça tem “muita matéria para apreciar”. Uma posição que contrasta com a da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que em entrevista ao Expresso desvaloriza as conclusões do relatório da OM, apesar de ainda não o ter lido.

“É preciso ler todos os relatórios”, defendeu Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas no Alvor, referindo-se aos quatro relatórios já conhecidos sobre o lar de Reguengos, onde morreram 18 pessoas: além do da OM, há um primeiro, elaborado pelo presidente da câmara municipal, outro da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, proprietária do lar e ainda o da Administração Regional de Saúde.

Os documentos “não têm exactamente as mesmas conclusões”, sublinha Marcelo, sublinhando a “complexidade” do problema mas considerando que é preciso retirar deles “lições para o futuro”.

“Quem acompanhou o processo de protecção dos lares para esta pandemia - e eu acompanhei - sabe que foi uma tarefa brutal”, disse ainda o Presidente da República, pedindo “serenidade” na análise do caso de Reguengos.

Na entrevista, a ministra da Segurança Social admite que faltam funcionários nos lares, lembrando que há um programa para colmatar essa falha, mas considerou que a dimensão dos surtos de covid-19 “não é demasiado grande em termos de proporção”.

Ana Mendes Godinho defendeu que não faz sentido falar de casos concretos de surtos de covid-19 em lares e sobre a situação ocorrida em Reguengos de Monsaraz disse que está a decorrer um inquérito por parte do Ministério Público e que é preciso esperar pelas conclusões.

CDS pede demissão da ministra

Para o CDS, a reacção da ministra é de uma “negligência arrepiante” e por isso os centristas pedem “que se mantenha em férias e dê lugar a outro”.

“Para além de exporem a sua total inabilidade para o cargo e espelharem uma negligência arrepiante, as suas afirmações parecem retiradas de um filme de terror. Portugal não tem uma ministra da Solidariedade Social. Tem uma Ministra da Insensibilidade Social”, escreve o presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, em comunicado à comunicação social.

Lembrando que “40% das mortes por covid-19 em Portugal ocorreram em lares” e que continuam surtos activos em 73 lares, num total de 545 idosos infectados, o líder do CDS considera que a ministra “não só faz vista grossa das estatísticas, como prova que não aprendeu nada com gestão da pandemia”.

“Nos lares, continua a faltar o básico, que o CDS exigiu ao Governo há cinco meses atrás: planos de contingência, com regras claras, procedimentos de actuação definidos, e fiscalização por parte da tutela”, sublinha. Sobre a estratégia para os proteger os idosos, “cuidando dos que estão doentes e impedindo novos focos no futuro, não se ouviu uma palavra”, acresenta.

Para o CDS-PP, a protecção dos idosos “é uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada por nenhum Governo”. “O vírus é uma ameaça preocupante. Mas incompetência da Ministra também. A sua continuidade em funções é uma questão de saúde pública. Pedimos que se mantenha em férias e dê lugar a outro”, remata.