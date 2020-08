#vamossermaishumanos?

Às segundas-feiras, tomo o pequeno-almoço num café da Baixa do Porto. É o meu luxo de início de semana de trabalho para me diminuir a eventual depressão de ser o primeiro dia do resto da semana trabalhosa e mal paga que tenho (que a maioria de quem trabalha tem!) pela frente (…).

Hoje foi igual a muitas segundas-feiras dos meus mais de 40 anos de trabalho, mas também foi diferente: hoje, um jovem desempregado (precário) pediu-me que lhe pagasse o pequeno-almoço e eu respondi: “Venha daí que tomamos os dois!” Ele entrou a medo, foi lavar as mãos e ainda se admirou mais quando o fiz sentar-se à minha mesa – ele não acreditava que quem lhe pagasse o galão e o pão com manteiga ainda incluiria a “compaixão” – palavras dele – de o ter à sua própria mesa...

Desempregado há quatro meses (pandemia + precariedade), deixou de poder pagar o quarto e há dez dias (início de Agosto) dorme na rua e janta apenas às segundas, quartas e sextas no Joaquim Urbano, onde está inscrito, e nos outros dias (noites) come se calha em sorte...

Às vezes tenho vergonha desta humanidade pouco humanista em que vivo e choca-me e revolta-me o fosso cada vez maior entre aqueles a quem nada falta e os que nada têm neste mundo. São estes deserdados da Terra e que a pandemia veio expor em vitrinas bem iluminadas que nos deviam exigir debates públicos nas rádios e televisões, em vez das discussões ocas das passadeiras vermelhas do nosso descontentamento. (…) #vamossermaishumanos?

Conceição Mendes, Vila Nova de Gaia

Impacto covid

Num inquérito realizado em Portugal, cerca de 60% dos proprietários de bares e restaurantes afirmaram estar na iminência de apresentarem insolvência. No têxtil e calçados, as quebras de produção atingem mais de 30%, com o número de sociedades falidas a registar picos perigosamente elevados. As próprias restrições impostas à actividade, em todos os sectores acarretam custos significativos, sobretudo no que toca ao limite de pessoas dentro do espaço. Caso este contexto não se altere, poderemos estar perante uma onda de desemprego brutal, com um impacto social tremendo sobre as populações mais carenciadas e de baixas qualificações. Assim sendo, esperam-se novas medidas de cariz social e a aposta na formação profissional para aqueles que perderam o emprego.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim