Tanta Estrela muito mais alta do que a Torre

Tem mais ou menos a altura de um homem baixo, ainda um pouco menos, este carvalho adolescente junto ao qual escrevo, no parque de campismo rural do Vale do Beijames, e de onde podem começar tantas aventuras. Há-de ser gigante esta árvore, um dia, tal como muitas daquelas que foram plantadas na senda de “Um milhão de carvalhos para a Serra de Estrela”, o projecto-manifesto liderado pela Associação Cultural Amigos da Serra da Estrela e pela sua figura ímpar, José Maria Serra Saraiva, conhecido por Zé Maria para quem já esteve com ele na serra. Serra, apelido duas vezes: primeira e segunda mãe.

