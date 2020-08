Férias cá dentro? A Quinta do Lago apresenta-se ao turista nacional

A partir do momento que se chega à rotunda do “Q”, a relva passa a estar cortada, os carros têm outra cilindrada e as casas ostentam um conforto que faz perceber rapidamente que este não é o Algarve a que a maioria dos turistas está habituado. Na Quinta do Lago ninguém caminha com pressa, ninguém está parado no trânsito, ninguém corre para as praias para guardar lugar. Aqui, quem pode, aprecia a elegância dos 645 hectares do resort de luxo que dá três vezes a área do Mónaco.

Continuar a ler