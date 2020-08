“Com um grande remorso”: Japão comemora 75º aniversário da rendição na Segunda Guerra Mundial

Durante o discurso, o imperador pediu que se reflectisse sobre o passado para que uma tragédia como a Segunda Guerra Mundial não se volte a repetir. “É importante reflectir sobre o nosso passado e manter presente o sentimento de profundo remorso na esperança que a devastação da guerra não se repita", disse Naruhito, em Tóquio, no dia em se celebra o 75º aniversário da rendição.

Com a ameaça do novo coronavírus presente, as celebrações realizaram-se com apenas 500 participantes, quando em 2019 estiveram presentes 6.200 pessoas.