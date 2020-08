O renascer dos comboios nocturnos

Os comboios nocturnos, que estavam em vias de desaparecimento na Europa, poderão voltar a ligar as grandes cidades do velho continente como ainda o faziam há bem poucas décadas. As preocupações ambientais dos governos e de grande parte da população, o incómodo de suportar as filas de segurança e as salas de embarque dos aeroportos (sobretudo em tempo de pandemia), a par das vantagens de poder viajar directamente entre os centros das cidades e poupar uma noite de hotel, estão a fazer renascer os comboios com carruagens-cama.

