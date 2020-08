Donos da GNB mudaram-se para morada de empresas de magnata condenado

É um endereço onde cabem muitos negócios: 1 King William Street, caixa postal EC4N 7AR, em Londres. E onde coincidem os protagonistas do volte-face que sofreu o processo de venda da GNB Vida: primeiro o Global Bankers Insurance Group (GBIG), do bilionário norte-americano Greg Lindberg, com quem tinha sido fechado o primeiro negócio e que entretanto foi condenado por corrupção; e depois um fundo gerido pela Apax Partners que assumiria o controlo da antiga seguradora do Novo Banco.

