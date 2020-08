Sporting oficializa contratações de Antunes e Pedro Porro

O Sporting confirmou neste sábado as primeiras contratações para 2020-21: Antunes e Pedro Porro vão reforçar as alas da defesa dos “leões” e assinaram contrato por duas temporadas.

Aos 33 anos, Antunes (que soma 11 jogos e um golo pela selecção A) regressa a Portugal, depois de três épocas ao serviço do Getafe, que se seguiram a outras três temporadas na Ucrânia, ao serviço do Dínamo Kiev.

O lateral esquerdo chega a custo zero e para ocupar o lado esquerdo da defesa. “É sensacional voltar a Portugal e fazê-lo para representar um clube como o Sporting CP. Jogar num grande do futebol português era um sonho de criança e realizo-o agora. Para mim é um voto de confiança enorme”, justificou, citado pelo site do Sporting.

O sentimento de satisfação estende-se a Pedro Porro, que lutará por um lugar no lado direito da defesa. “Estou muito feliz. O Sporting CP é um grande de Portugal e o projecto entusiasmou-me. É um grande passo na minha carreira. Venho para dar tudo de mim e fazer um grande campeonato”, revelou o lateral espanhol, que foi internacional pelos sub21.

Porro chega a Alvalade emprestado pelo Manchester City, na linha do acordo de cooperação que existe entre os dois clubes, e assinou contrato até 2022, ficando o Sporting com opção de compra sobre o passe do jogador de 24 anos.

“Espero dar muitas alegrias. Sei que os nossos adeptos vibram muito, por isso digo-lhes que estejam tranquilos: vou dar tudo por esta camisola. Espero que a pandemia os deixe regressar em breve ao estádio porque serão uma grande ajuda para nós”, acrescentou o espanhol, citado pelo site dos “leões”.