Remco Evenepoel sofre queda violenta na Volta à Lombardia

O ciclista belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) sofreu neste sábado uma queda violenta na descida do Sormano, durante a Volta à Lombardia, mas está “consciente” e a ser devidamente acompanhado pela equipa médica.

“Evenepoel foi assistido pela equipa médica e está consciente”, escreveu, na rede social Twitter, a organização de Il Lombardia, o “monumento” em que o jovem de 20 anos se estreava neste sábado.

Remco Evenepoel crash at IL Lombardia 2020 https://t.co/NTb2u8pq3g via @YouTube — tobyX (@tobyX14) August 15, 2020

A queda deu-se numa ponte de pedra já na descida do famoso Sormano, a principal dificuldade desta clássica italiana, que decorre habitualmente no Outono e foi antecipada para Agosto devido à pandemia de covid-19, com as imagens televisivas a mostrarem o ciclista a ser transportado para o hospital.

O corredor da Deceuninck-QuickStep, apontado como um dos favoritos à vitória na corrida, ganhou todas as provas em que participou no ano de 2020: Volta a San Juan (Argentina), Volta ao Algarve (Portugal), Volta a Burgos (Espanha) e Volta à Polónia, esta última do escalão WorldTour.

A Volta à Lombardia acabou por ser conquistada por Jakob Fuglsang (Astana), em 5h32m54s, seguido de George Bennett (TJV) e Aleksandr Vlasov (Astana), que fechou o pódio.