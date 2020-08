O Lyon é mais um outsider nas meias-finais da Champions

Os quartos-de-final da Liga dos Campeões chegaram ao fim com mais um resultado surpreendente. No Estádio José Alvalade, em Lisboa, o Olympique Lyon eliminou o Manchester City, com um triunfo por 3-1 que vale aos franceses um embate com o Bayern Munique nas meias-finais da prova.

A equipa inglesa, treinada por Pep Guardiola, poderia ser considerada favorita antes da eliminatória, mas ficou em desvantagem logo aos 12’, graças a um golo de Cornet, e só a meio do segundo tempo conseguiu igualar o encontro, por intermédio de Kevin de Buyne (69').

A igualdade só durou, porém, 10 minutos. Dembélé, que tinha sido lançado no jogo aos 75’, só precisou de quatro minutos para marcar. O lance ainda foi revisto pelo VAR, por possível falta no início da jogada, mas foi mesmo validado. O avançado francês, que antes representara o Celtic, marcou pela terceira vez em três jogos ao City.

Mas Moussa Dembélé não se ficou por aqui. Verdadeiro pesadelo para a equipa inglesa, o atacante bisou aos 87’ e fechou, em definitivo, a eliminatória, confirmando a tendência da actual edição da Champions para os clubes considerados outsiders (o mesmo aconteceu com o RB Leipzig) seguirem em frente na prova.